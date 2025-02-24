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64 тонны мяса птицы отправили на экспорт из Ростовской области

Из Ростовской области в Бенин и Азербайджан экспортировали крупные партии мяса птицы.
Источник: Комсомольская правда

За неделю в Ростовской области на экспорт в Бенин и Азербайджан оформили две партии мяса птицы общим весом более 64 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.

— Вывозу в Бенин подлежало 27 тонн продукции, в Азербайджан — немногим более 37 тонн. Товары прошли лабораторный контроль. Качество и безопасность были подтверждены в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», — уточнили в надзором ведомстве.

Нарушений в части законности происхождения товара не зафиксировали. Разрешение на экспорт выдали в системе «Аргус».

Ранее в Ростовскую область завезли более 400 тонн табака из Испании, Индии, Малави и Мозамбика.