64 тонны мяса птицы отправили на экспорт из Ростовской области

За неделю в Ростовской области на экспорт в Бенин и Азербайджан оформили две партии мяса птицы общим весом более 64 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.
— Вывозу в Бенин подлежало 27 тонн продукции, в Азербайджан — немногим более 37 тонн. Товары прошли лабораторный контроль. Качество и безопасность были подтверждены в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», — уточнили в надзором ведомстве.
Нарушений в части законности происхождения товара не зафиксировали. Разрешение на экспорт выдали в системе «Аргус».
Ранее в Ростовскую область завезли более 400 тонн табака из Испании, Индии, Малави и Мозамбика.