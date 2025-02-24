Разработан экономичный способ производства катодов для литиевых батарей

«Аккумуляторы на основе литий-железо-фосфата более устойчивы к перегреву и меньше подвержены взрывам и возгораниям, даже при повреждении, чем их аналоги на базе NMC-катодов. Повышенная безопасность в сочетании с хорошими емкостными и мощностными характеристиками делают этот вид аккумулятора подходящим для нужд резервного питания при перебоях электроснабжения и накопления солнечной и ветряной энергии», — пояснил профессор «Сколтеха» Артем Абакумов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.