Праздник весны охватил более 30 столичных площадок

По традиции, на Масленицу принято ходить в гости, причем не с пустыми руками. Вот и на фестивальной площадке разместился Домик добра в нарядном голубом оформлении. Сюда можно принести подарки для участников СВО и детей, проживающих на новых территориях. Очень востребованы теплые вещи, носки, термобелье, перчатки, стельки, предметы гигиены, влажные салфетки, сладости, книги и открытки с добрыми пожеланиями. По словам администратора Домика Елены Евграфовой, москвичи щедро приносят подарки и в Новый год, и в Рождество, и особенно сейчас, накануне Дня защитника Отечества.

