На здании Кадетского корпуса установили мемориальную доску омскому герою СВО

До открытия мемориальной доски в Омском кадетском корпусе имя героя уже было увековечено на мемориале воинам-танкистам в воинской части, где проходил службу Данильченко. Также его именем названа аудитория в Омском автобронетанковом инженерном институте, экспозиция в честь героя открыта в шестой роте Кадетского корпуса.