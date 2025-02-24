На здании Кадетского корпуса установили мемориальную доску омскому герою СВО

Здание Омского кадетского корпуса украсила мемориальная доска герою СВО Николаю Данильченко. Памятная акция была приурочена к Дню защитника Отечества.
Николай Данильченко родом из семьи потомственных военных. Он окончил Омский кадетский корпус, а затем продолжил профессиональное образование в Омском бронетанковом институте. Служил в мотострелковой бригаде Северного флота. С началом специальной военной операции Данильченко одним из первых ушел на передовую.
«За время специальной военной операции трое наших выпускников были посмертно награждены званием Героя Российской Федерации. Среди них — Николай Данильченко. На СВО Николай неоднократно проявлял мужество и самоотверженность. Прикрыл своим танком подбитую машину, чтобы дать возможность эвакуировать пострадавших», — цитирует «Омскрегион» председателя Омского регионального союза ветеранов, полковника Виктора Басаева.
До открытия мемориальной доски в Омском кадетском корпусе имя героя уже было увековечено на мемориале воинам-танкистам в воинской части, где проходил службу Данильченко. Также его именем названа аудитория в Омском автобронетанковом инженерном институте, экспозиция в честь героя открыта в шестой роте Кадетского корпуса.