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На здании Кадетского корпуса установили мемориальную доску омскому герою СВО

Она увековечит память выпускника Омского кадетского корпуса Николая Данильченко.

Источник: Комсомольская правда

Здание Омского кадетского корпуса украсила мемориальная доска герою СВО Николаю Данильченко. Памятная акция была приурочена к Дню защитника Отечества.

Николай Данильченко родом из семьи потомственных военных. Он окончил Омский кадетский корпус, а затем продолжил профессиональное образование в Омском бронетанковом институте. Служил в мотострелковой бригаде Северного флота. С началом специальной военной операции Данильченко одним из первых ушел на передовую.

«За время специальной военной операции трое наших выпускников были посмертно награждены званием Героя Российской Федерации. Среди них — Николай Данильченко. На СВО Николай неоднократно проявлял мужество и самоотверженность. Прикрыл своим танком подбитую машину, чтобы дать возможность эвакуировать пострадавших», — цитирует «Омскрегион» председателя Омского регионального союза ветеранов, полковника Виктора Басаева.

До открытия мемориальной доски в Омском кадетском корпусе имя героя уже было увековечено на мемориале воинам-танкистам в воинской части, где проходил службу Данильченко. Также его именем названа аудитория в Омском автобронетанковом инженерном институте, экспозиция в честь героя открыта в шестой роте Кадетского корпуса.