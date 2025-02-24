Три спортивных объекта построено на территории бывшего Тушинского аэродрома с 2014 года

«С 2014 года на территории бывшего аэродрома в Северо-Западном округе столицы построили три спортивных объекта общей площадью более 96,5 тыс. кв. м. Среди них — домашний стадион футбольного клуба “Спартак” площадью около 53 тыс. кв. м. Он стал самым крупным из построенных там спортивных объектов. В рамках проекта развития бывшего Тушинского аэродрома также появился спорткомплекс “Чкалов Арена”, — приводятся в сообщении слова Ефимова.
Отмечается, что на территории создается современный деловой и жилой район со всей необходимой инфраструктурой. Освоением участка одновременно занимается несколько крупных столичных девелоперов.
«Сейчас в районе Покровское-Стрешнево также строится многофункциональный дворец спорта с ледовой ареной и бассейнами площадью свыше 30 тыс. кв. м. Там появится танцевальный зал с 800 местами для зрителей, ледовое поле с трибунами для 200 человек, бассейны для детей и взрослых, универсальный и тренажерный залы, пространства для общефизической подготовки», — также цитирует пресс-служба руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского.
Как уточняется, строительство всех спортивных объектов на территории бывшего Тушинского аэродрома проходит под контролем столичного комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор).
«На данный момент в стадии производства работ находятся четырехэтажный многофункциональный дворец спорта и пятиэтажная гостиница для спортсменов, которая займет 16,1 тыс. “квадратов”. В обоих зданиях ведется устройство монолитных конструкций на надземном уровне. Суммарно инспекторы провели на объектах уже четыре выездные проверки», — приводит пресс-служба слова председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице построили 327 спортобъектов, из них 168 — с привлечением средств инвесторов.