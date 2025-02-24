Три спортивных объекта построено на территории бывшего Тушинского аэродрома с 2014 года

«С 2014 года на территории бывшего аэродрома в Северо-Западном округе столицы построили три спортивных объекта общей площадью более 96,5 тыс. кв. м. Среди них — домашний стадион футбольного клуба “Спартак” площадью около 53 тыс. кв. м. Он стал самым крупным из построенных там спортивных объектов. В рамках проекта развития бывшего Тушинского аэродрома также появился спорткомплекс “Чкалов Арена”, — приводятся в сообщении слова Ефимова.