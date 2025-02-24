Разработан уникальный датчик водорода

Параллельно, рассказали в МИФИ, в университете идет разработка датчика водорода, способного работать при еще более высоких температурах — от 450 до 850 градусов и действующего на иных физических принципах. Основой этого датчика будет подложка из сапфира с напыленными на нее зонами разных металлов и сплавов, предположительно золота, платины и оксида никеля. Поскольку эти элементы имеют разную каталитическую активность при таких температурах, при взаимодействии с водородом на них накапливается разный электрический потенциал. Уровень водорода в среде будет определяться путем измерения разности потенциалов между двумя материалами (например, платиной и золотом). В первую очередь высокотемпературный датчик предназначен для металлургических производств госкорпорации «Росатом». В настоящее время технология второго датчика проходит процедуру патентования.