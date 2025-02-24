Росавиация опровергла слухи об открытии аэропорта в Воронеже

Однако, как выяснилось, данная информация не имеет под собой оснований. Росавиация официально опровергла информацию о «срочной подготовке к открытию» закрытых аэропортов. В ведомстве подчеркнули, что никакие решения о восстановлении работы данных аэропортов пока не принимались.