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Росавиация опровергла слухи об открытии аэропорта в Воронеже

Сегодня, 24 февраля, в социальных сетях стала активно распространяться информация о том, что аэропорты Воронежа, Липецка, Симферополя и других временно закрытых на юге и в центре России городов готовятся к открытию.

Отмечалось, что из-за этой «срочной подготовки» многим сотрудникам аэропортов не дают отпуск или вызывают с отдыха.

Разнообразные средства массовой информации подхватили эту информацию, что вызвало широкий общественный резонанс и обсуждения среди жителей региона. Многие начали активно обсуждать возможные причины и последствия открытия аэропортов, а также делиться своими предположениями о том, когда это может произойти.

Однако, как выяснилось, данная информация не имеет под собой оснований. Росавиация официально опровергла информацию о «срочной подготовке к открытию» закрытых аэропортов. В ведомстве подчеркнули, что никакие решения о восстановлении работы данных аэропортов пока не принимались.