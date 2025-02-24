Росавиация опровергла слухи об открытии аэропорта в Воронеже

Отмечалось, что из-за этой «срочной подготовки» многим сотрудникам аэропортов не дают отпуск или вызывают с отдыха.
Разнообразные средства массовой информации подхватили эту информацию, что вызвало широкий общественный резонанс и обсуждения среди жителей региона. Многие начали активно обсуждать возможные причины и последствия открытия аэропортов, а также делиться своими предположениями о том, когда это может произойти.
Однако, как выяснилось, данная информация не имеет под собой оснований. Росавиация официально опровергла информацию о «срочной подготовке к открытию» закрытых аэропортов. В ведомстве подчеркнули, что никакие решения о восстановлении работы данных аэропортов пока не принимались.