В Ростовской области помогли водителю с гуманитарным грузом

В Ростовской области сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю, направлявшемуся в зону СВО с гуманитарным грузом. Об этом 24 февраля рассказали в донском главке МВД.
Оказалось, что мужчина ехал через станицу Егорлыкскую и в какой-то момент повредил колесо. Быстро исправить ситуацию сам он не мог, так как домкрат был заставлен коробками.
— На помощь пришли старшие лейтенанты полиции Дмитрий Жувак и Илья Строков. Они предоставили домкрат и помогли заменить колесо, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
После этого водитель продолжил путь, а через время прислал благодарственное письмо, в котором отметил своевременную помощь, вежливость и неравнодушие правоохранителей.