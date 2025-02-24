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В Ростовской области помогли водителю с гуманитарным грузом

В Ростовской области водителю с гуманитарным грузом помогли сотрудники Госавтоинспекции.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю, направлявшемуся в зону СВО с гуманитарным грузом. Об этом 24 февраля рассказали в донском главке МВД.

Оказалось, что мужчина ехал через станицу Егорлыкскую и в какой-то момент повредил колесо. Быстро исправить ситуацию сам он не мог, так как домкрат был заставлен коробками.

— На помощь пришли старшие лейтенанты полиции Дмитрий Жувак и Илья Строков. Они предоставили домкрат и помогли заменить колесо, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

После этого водитель продолжил путь, а через время прислал благодарственное письмо, в котором отметил своевременную помощь, вежливость и неравнодушие правоохранителей.