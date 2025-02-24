Минздрав призывает южноуральцев не паниковать из-за метапневмовируса

Минздрав призвал жителей Челябинской области не поддаваться панике из-за метапневмовируса. Заболеваемость остается низкой, информирует пресс-служба областного Министерства здравоохранения.
«По данным Министерства здравоохранения России, за 7-ю неделю 2025 года доля метапневмовируса в структуре возбудителей ОРВИ составляла лишь 0,3%, что в 9 раз ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом доля вирусов гриппа в структуре возбудителей ОРВИ составляет 17,3%, что на 3,6% выше по сравнению с 6-й неделей 2025 года», — говорится в сообщении.
Главный пульмонолог областного минздрава Владимир Антонов утверждает, что метапневмовирус входит в структуру сезонных инфекций. Стоит остерегаться детям до пяти лет, пожилым людям старше 65 лет, людям с тяжелыми сопутствующими заболеваниями и непривитым.
Особого лечения не существует, предупреждают в минздраве. Используются стандартные методы лечения ОРВИ: противовирусные средства по назначению врача, обильное питье и жаропонижающие при температуре тела свыше 38 градусов. Также соблюдать личную гигиену, не трогать лицо грязными руками, регулярно проветривать помещения.