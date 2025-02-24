Минздрав призывает южноуральцев не паниковать из-за метапневмовируса

«По данным Министерства здравоохранения России, за 7-ю неделю 2025 года доля метапневмовируса в структуре возбудителей ОРВИ составляла лишь 0,3%, что в 9 раз ниже по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом доля вирусов гриппа в структуре возбудителей ОРВИ составляет 17,3%, что на 3,6% выше по сравнению с 6-й неделей 2025 года», — говорится в сообщении.