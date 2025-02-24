Новым министром торговли и услуг Башкирии стал Азат Аскаров

Азата Аскарова назначили главой Министерства торговли и услуг Башкирии. Соответствующий указ подписал руководитель республики Радий Хабиров.
Азат Афхатович родился 10 июня 1981 года в деревне Бакаево Кушнаренковского района. Получил образование в Российском государственном торгово-экономическом университете, Башкирской академии государственной службы и управления при президенте республики.
В 2004—2008 годах работал ведущим специалистом отдела координации торговли и общественного питания, ведущим специалистом-экспертом отдела лицензирования Министерства внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства Башкирии.
В 2008—2010 годах был ведущим специалистом-экспертом, главным специалистом-экспертом отдела лицензирования розничной продажи алкогольной продукции Управления Башкирии по защите прав потребителей и контролю за оборотом и качеством алкогольной продукции.
В 2010—2017 годах трудился на должностях начальника отдела лицензирования, начальника отдела лицензирования и декларирования, начальника отдела правовой работы Государственного комитета Башкирии по торговле и защите прав потребителей.
В 2017—2020 годах занимал пост директора ГКУ «Испытательный центр». В 2020—2021 — первого заместителя председателя Госкомитета республики по торговле и защите прав потребителей. В 2021—2024 — первого заместителя министра торговли и услуг Башкирии. В 2024—2025 — представителя региона при Торговом представительстве России в Узбекистане.
Напомним, ранее стало известно, что Алексей Гусев покинул пост главы регионального Минторга. Хабиров назначил его своим советником по вопросам стратегического взаимодействия с бизнесом.
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