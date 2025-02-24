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Движение по Большой Морской улице ограничат на 2,5 года

Ограничения введут с 26 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Адмиралтейском районе Петербурга с 26 февраля введут ограничение на движение транспорта. Конечно, не по всей его территории сразу, а лишь по одному участку Большой Морской улицы. Но длится ограничение будет очень долго — аж 2,5 года. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Ограничения придется ввести из-за работ по размещению временного ограждения. Затрагивать они будут участок Большой Морской улицы от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади. Действовать ограничение будет по 14 августа 2027 года.

— Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ, — добавили в пресс-службе.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что движение транспорта ограничили в Курортном, Невском и Петроградском районах с 24 февраля.