Движение по Большой Морской улице ограничат на 2,5 года

В Адмиралтейском районе Петербурга с 26 февраля введут ограничение на движение транспорта. Конечно, не по всей его территории сразу, а лишь по одному участку Большой Морской улицы. Но длится ограничение будет очень долго — аж 2,5 года. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.