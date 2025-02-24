Спасатели МЧС потушили пожар в одной из школ Витебска

Еще Минэнерго прокомментировало блэкаут в Кобрине 24 февраля: «Над ликвидацией последствий работали более 40 человек». Также в в МЧС сообщали, что аварийный блэкаут в Кобрине случился ночью 24 февраля, были обесточены 88 трансформаторных подстанций, четыре учреждения среднего образования, пять детских садов, объекты торговли, более семи тысяч абонентов частного сектора и др.