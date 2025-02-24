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Спасатели МЧС потушили пожар в одной из школ Витебска

В Витебске загорелся подвал в школе.

Источник: Комсомольская правда

В Витебске произошло возгорание в подвале одной и школ. Подробности сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Возгорание в учреждении образования произошло в воскресенье, 23 февраля. Вызов с информацией о пожаре поступил в дежурную службу МЧС около 13.17 часов.

На место незамедлительно выбыли спасатели, было установлено задымление произошло в подвале школы. Пожар локализовался в школьном тире.

Сотрудники МЧС установили, что в подвале загорелся утеплитель за обшивкой стены на пощади около 10 квадратных метров.

— Возгорание было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась, — прокомментировали в МЧС.

Кроме того в МЧС сказали, что пенсионер погиб, а его сосед едва спасся в горевшем двухквартирном доме в Круглом: «Обнаружен под рухнувшими конструкциями».

Еще Минэнерго прокомментировало блэкаут в Кобрине 24 февраля: «Над ликвидацией последствий работали более 40 человек». Также в в МЧС сообщали, что аварийный блэкаут в Кобрине случился ночью 24 февраля, были обесточены 88 трансформаторных подстанций, четыре учреждения среднего образования, пять детских садов, объекты торговли, более семи тысяч абонентов частного сектора и др.