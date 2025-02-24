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«Над ликвидацией последствий работали более 40 человек». Минэнерго прокомментировало блэкаут в Кобрине 24 февраля

Минэнерго заявило о восстановлении энергоснабжения после блэкаута в Кобрине.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве энергетики сообщили о ситуации после отключения электроснабжения в городе Кобрин.

Так, 24 февраля около 13.30 часов в Минэнерго констатировали, что энергетикам удалось полностью восстановить электроснабжение районного центра.

Сразу после ЧП, случившегося ночью, «Комсомолка» писала о том, что крупный белорусский город остался без света из-за сбоя на подстанции.

На месте работала районная комиссия по ЧС, в ликвидации аварийного отключения электросетей в Кобрине участвовали также спасатели.

Как комментировали в МЧС, аварийный блэкаут в Кобрине случился ночью 24 февраля, были обесточены 88 трансформаторных подстанций, четыре учреждения среднего образования, пять детских садов, объекты торговли, более семи тысяч абонентов частного сектора и др.

К полудню электроснабжение было восстановлено частично. А еще через полтора часа Минэнерго сказало о полном восстановлении подачи света и тепла в Кобрине.

В ведомстве также пояснили, что электроснабжение части потребителей районного центра отсутствовало из-за технологического нарушения в работе оборудования на подстанции «Кобрин-Западная» мощностью 110 киловольт.

— Электро- и теплоснабжение города осуществляется в полном объеме, — прокомментировала пресс-служба ведомства после полудня.

Также отметили, что в работах по устранению последствий блэкаута были задействованы более 40 человек персонала и шесть единиц техники.

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