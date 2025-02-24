«Над ликвидацией последствий работали более 40 человек». Минэнерго прокомментировало блэкаут в Кобрине 24 февраля

Как комментировали в МЧС, аварийный блэкаут в Кобрине случился ночью 24 февраля, были обесточены 88 трансформаторных подстанций, четыре учреждения среднего образования, пять детских садов, объекты торговли, более семи тысяч абонентов частного сектора и др.