Новый коронавирус у летучих мышей: Минздрав Казахстана сделал важное заявление

Министерство здравоохранения Казахстана сегодня, 24 февраля 2025 года, выступило с заявлением. В нем говорится об обнаружении китайскими учеными нового коронавируса у летучих мышей. Также казахстанцев попросили соблюдать меры профилактики против ОРВИ и гриппа, сообщает Zakon.kz.