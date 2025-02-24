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Новый коронавирус у летучих мышей: Минздрав Казахстана сделал важное заявление

Министерство здравоохранения Казахстана сегодня, 24 февраля 2025 года, выступило с заявлением. В нем говорится об обнаружении китайскими учеными нового коронавируса у летучих мышей. Также казахстанцев попросили соблюдать меры профилактики против ОРВИ и гриппа, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, в публикации Минздрава сказано, что в некоторых зарубежных СМИ появилась информация об обнаружении китайскими учеными нового коронавируса у летучих мышей (HKU5), который несет риск передачи от животного человеку.

«Однако на официальных сайтах Всемирной организации здравоохранения, Центра по контролю и профилактике заболеваний США и Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний официальная информация о данном вирусе отсутствует».

Пресс-служба Минздрава РК.

В дополнительной части сказано, что с начала текущего эпидсезона в Казахстане зарегистрировано 3,1 мл.

В этом эпидсезоне зафиксировано 2370 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, что соответствует уровню прошлого эпидсезона.

Для предупреждения заболевания рекомендуется соблюдать эти меры профилактики:

  • ограничить посещение мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений;
  • регулярно проветривать помещения;
  • использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук;
  • ограничить контакт с больными людьми, обеспечить их изоляцию.

Что касается ситуации по коронавирусной инфекции, то она остается стабильной.

«С начала 2025 года в стране зарегистрировано 116 случаев КВИ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снизилась в 8 раз. Летальных случаев нет».

Пресс-служба Минздрава РК.

По данным последнего мониторинга установлена циркуляция подварианта омикрон.

О том, что в Китае выявили новый коронавирус летучих мышей, передаваемый человеку, стало известно 21 февраля 2025 года. Выявленный вирус является новой линией коронавируса HKU5, впервые обнаруженной у японского нетопыря в Гонконге.

медицина