Кроссворд на 25 февраля 2025

Сегодня, 25 февраля, в день рождения культового режиссера Алексея Балабанова, предлагаем вам вспомнить его творчество и окунуться в атмосферу 90-х и 2000-х. Проверьте свои знания о фильмах, актерах и музыке, связанных с этим выдающимся кинематографистом, разгадав наш кроссворд.