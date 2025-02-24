У воронежского конезавода откроют гостиницу в историческом здании

До 1809 года здесь проживал сподвижник Екатерины II, военный и государственный деятель, основатель Хреновского конного завода, граф А. Г. Орлов-Чесменский. Его дочь также жила в доме до 1845 года во время визитов на завод. Император Александр I также останавливался в этом историческом здании.