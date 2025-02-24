У воронежского конезавода откроют гостиницу в историческом здании

Одним из ключевых объектов Хреновского конного завода в Бобровском районе является «Дом графини Орловой», который планируется отреставрировать. Предполагается, что в этом здании будет размещена гостиница.
Как стало известно из управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области, проект реставрации уже получил одобрение.
Заказчиком выступает Бобровский районный историко-краеведческий музей. В рамках работы планируется провести капитальный ремонт кровли, фасадов, окон и дверей, а также укрепить перекрытия и конструкцию крыши, а также выполнить гидроизоляцию фундаментов. Управление по охране объектов культурного наследия уже одобрило научно-проектную документацию по сохранению «Дома графини А. А. Орловой», который является важной частью ансамбля Хреновского конного завода.
В процессе реставрации специалисты выполнит комплексные работы, включая восстановление отделки фасадов и кровли, гидроизоляционные мероприятия, а также укрепление перекрытий и крыши. Лестницы будут отремонтированы с учетом требований пожарной безопасности.
В Доме графини планируется размещение гостиницы, а проект организован Бобровским районным историко-краеведческим музеем.
Информация о дате постройки и авторстве здания отсутствует, но в проекте указано, что оно относится к концу 18 — началу 19 века.
До 1809 года здесь проживал сподвижник Екатерины II, военный и государственный деятель, основатель Хреновского конного завода, граф А. Г. Орлов-Чесменский. Его дочь также жила в доме до 1845 года во время визитов на завод. Император Александр I также останавливался в этом историческом здании.
В 1845 году графиня Орлова продала здание с прилегающими постройками государству. После 1918 года дом продолжал использоваться как жилое помещение для служащих.