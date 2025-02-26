Ответы на кроссворд на 25 февраля 2025: интересные факты про Алексея Балабанова

Цитата из кинофильма Алексея Балабанова «Брат 2»: «Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней! Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего — ты сильней стал? Нет, не стал, потому что правды за тобой нету! А тот, кого обманул, за ним правда! Значит, он сильней!».