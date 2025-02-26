Ответы на кроссворд на 25 февраля 2025: интересные факты про Алексея Балабанова

По горизонтали:
1. Бутусов
Вячеслав Бутусов плодотворно сотрудничал с Алексеем Балабановым: он написал саундтрек и сыграл эпизодическую роль в фильме «Брат», его песня «Гибралтар-Лабрадор» также вошла в фильм «Брат 2».
2. Игра
«Жмурки» — аркадная компьютерная игра, вдохновленный одноименным фильмом Алексея Балабанова. Издателем проекта стала 1С, а релиз на Windows состоялся 9 декабря 2005 года.
3. Река
В 2000 году Алексей Балабанов приступил к съемкам фильма «Река», посвященного колонии прокаженных в Якутии, но из-за трагической гибели актрисы Туйары Свинобоевой, исполнительницы главной роли, фильм не был закончен. В 2002 году зрителям представили только 49 минут смонтированного материала. Многие кинокритики считали, что «Река» могла стать главным фильмом в карьере режиссера.
4. Война
Сценарная заявка к фильму «Война» была написана Алексеем Балабановым в 1998 году под впечатлением от увиденных в средствах массовой информации кадров казни британских специалистов, работавших на территории Чеченской Республики. Режиссер стремился к максимальному реализму, поэтому перед началом съемок он общался с бывшими пленными, посещал деревни в Кабардино-Балкарии и встречался с генералом Виктором Казанцевым, командующим войсками в Чечне. «Война» стала одним из первых фильмов о Чечне, который частично снимался на чеченской территории.
5. Сталкер
«Сталкер» был одним из любимых фильмов Балабанова. Хотя выход картины в прокат затянулся, она, в отличие от большинства других фильмов Тарковского, почти не пострадала от цензуры и пользовалась относительным успехом в советском прокате. Чтобы сохранить память о «Сталкере», как о значительном явлении в мировом кинематографе, с 1995 года в Москве ежегодно проводится кинофестиваль с тем же названием.
По вертикали:
1. Комикс
К 25-летию «Брат» в сентябре 2022 года Bubble Comics выпустила сборник комиксов «Брат. 25 лет». Презентация книги прошла в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В сборник вошли 167 страниц историй о Даниле Багрове и других героях, включая авторские взгляды на сюжет.
2. Правда
Цитата из кинофильма Алексея Балабанова «Брат 2»: «Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней! Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего — ты сильней стал? Нет, не стал, потому что правды за тобой нету! А тот, кого обманул, за ним правда! Значит, он сильней!».
3. Дурак
В 2014 году Юрий Быков снял фильм «Дурак», посвятив его памяти Алексея Балабанова. В фильме можно увидеть характерный для Балабанова прием — длинный проход главного героя по улице под рок-музыку.
4. Бодров
Фильм «Брат» принес Балабанову всероссийскую славу. Кинолента стала культовой для российского зрителя 1990-х, а Сергей Бодров-младший, исполнивший главную роль, превратился в «героя поколения».
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