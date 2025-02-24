В Омске из-за ОРВИ закрылись на карантин 59 школьных классов

По состоянию на 24 февраля в Омске закрыты на карантин 59 классов и 69 групп в детских садах. По данным департамента образования мэрии, полностью закрытых на карантин учреждений в городе нет. Образовательный процесс частично приостановлен в 26 школах и 48 детских садах.
Причиной карантина остаются острые респираторные заболевания. По данным регионального Роспотребнадзора, на территории области по-прежнему активны вирусы гриппа A и B, риновирусы, сезонные коронавирусы и новая коронавирусная инфекция. Уровень заболеваемости, по последним данным, составил 62,7 случая на 10 тысяч населения — это на 26% ниже эпидемического порога.
Однако заболеваемость ОРВИ медленно, но верно снижается. Так, на середину января в Омске были закрыты на карантин 74 класса в 32 школах и 62 группы в 39 детских садах.