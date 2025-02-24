В Омске из-за ОРВИ закрылись на карантин 59 школьных классов

По состоянию на 24 февраля в Омске закрыты на карантин 59 классов и 69 групп в детских садах. По данным департамента образования мэрии, полностью закрытых на карантин учреждений в городе нет. Образовательный процесс частично приостановлен в 26 школах и 48 детских садах.