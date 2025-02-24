Жители Курской области вернутся в Россию с территории Украины через Беларусь

Жители Курской области будут эвакуированы с территории Украины через Беларусь, передает ТАСС.
Так, по словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, на данный момент было установлено местонахождение жителей Курской области на территории Украины в Сумах. Кроме того, достигнуты договоренности о возвращении россиян на родину. Возвращение будет осуществляться через белорусскую территорию.
— Есть и другие лица, которые сегодня находятся в Сумах, и есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы через Беларусь в Россию, — подчеркнула Москалькова.
Уточнять количество жителей Курской области, обнаруженных на территории Украины, омбудсмен не стала. При этом Москалькова добавила, что в 2024 году 46 жителей Курской области, в том числе 12 детей, были возвращены в Россию из Сум по итогам переговоров с украинской стороной.
В начале февраля Минобороны России сообщило, что Беларусь приняла 150 военных, которые вернули с территории Украины.
Тем временем Минэнерго прокомментировало блэкаут в Кобрине. А в МЧС сообщали, что аварийный блэкаут в Кобрине случился ночью 24 февраля, были обесточены 88 трансформаторных подстанций, четыре учреждения среднего образования, пять детских садов, объекты торговли, более семи тысяч абонентов частного сектора и др.