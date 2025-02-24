Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать белорусам в зеркальную дату 25 февраля 2025 года

Узнали приметы и запреты, связанные с зеркальной датой 25 февраля 2025.

Источник: Комсомольская правда

В феврале 2025 года зеркальная дата выпала на 25 число. Специалисты высказывают мнения о том, что данные дни обладают мистикой, своеобразной энергетикой. Мы узнали, что можно и нельзя делать в зеркальную дату.

Что нельзя делать в зеркальную дату 25 февраля 2025.

День не подходит для принятия важных решений. Считается, что можно допустить ошибку, которая скажется негативно в будущем. Под запретом ссоры. Все дело в том, что отношения в последующем восстановить будет сложно. Не следует совершать импульсивные крупные покупки. Кроме того, не рекомендуется негативно мыслить. А еще нельзя откладывать важные дела.

Что можно делать в зеркальную дату 25 февраля 2025.

Следует подвести итоги профессиональной деятельности. Также можно проделать работу над ошибками. А еще указанная дата подходит для свадьбы. Согласно приметам, брак окажется счастливым и крепким. Также можно начинать новые проекты.

Ранее мы собрали, что можно и нельзя делать на Масленицу, которую называют Сырной седмицей.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал о перепадах температур на неделе с 24 февраля по 2 марта в Беларуси: «Продолжится ослабление морозов».

Кстати, певица Алена Апина рассказала в Минске, почему первой на эстраде прибегла к суррогатному материнству: «Сегодня дочь гордится, что она особенная».