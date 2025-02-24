Что можно и нельзя делать белорусам в зеркальную дату 25 февраля 2025 года

День не подходит для принятия важных решений. Считается, что можно допустить ошибку, которая скажется негативно в будущем. Под запретом ссоры. Все дело в том, что отношения в последующем восстановить будет сложно. Не следует совершать импульсивные крупные покупки. Кроме того, не рекомендуется негативно мыслить. А еще нельзя откладывать важные дела.