В Омской области определят береговые линии и границы 3 рек

По условиям контрактов, выполнить работы, которые определят береговые линии, границы водоохранных зон и прибрежные защитные полос рек Шиш, Ибейка и Большая (Поперечная), расположенных на территории Омской области, нужно до 25 октября. Отмечается также, что подрядчик должен предоставить достоверные данные о рельефе прибрежной территории, водном режиме водных объектов.