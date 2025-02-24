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В Омской области определят береговые линии и границы 3 рек

Три реки обретут границы и береговые линии к октябрю.

Подрядчик для определения береговых линий и границ трёх рек нашёлся в Омской области. Речь идёт о реках Шиш, Ибейка и Большая. Конкурс был объявлен министерством природных ресурсов и экологии Омской области.

По условиям контрактов, выполнить работы, которые определят береговые линии, границы водоохранных зон и прибрежные защитные полос рек Шиш, Ибейка и Большая (Поперечная), расположенных на территории Омской области, нужно до 25 октября. Отмечается также, что подрядчик должен предоставить достоверные данные о рельефе прибрежной территории, водном режиме водных объектов.

Начальная сумма трёх контрактов 9 млн 797 тысяч рублей.