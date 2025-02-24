На карантин из-за ОРВИ ушли 134 класса школ и 168 групп детсадов Прикамья

Карантин из-за ОРВИ и гриппа был объявлен в 134 классах школ и 168 группах детских садов Пермского края, сообщает управление Роспотребнадозора по региону.
Как рассказывает ведомство, за прошедшую неделю с 17 по 23 февраля в Прикамье были зарегистрированы 18,4 тысячи случаев заболевания ОРВИ и гриппа. Этот показатель соответствует предыдущей неделе и не превышает эпидемический порог. В то же время, в школах, детских садах и средних профессиональных организациях продолжается введение карантинных мер.
«Образовательная деятельность в очной форме приостановлена в 168 группах в 96 дошкольных образовательных организациях, в 134 классах в 50 школах, в 25 группах в 8 средних профессиональных организациях», — рассказывает управление Роспотребнадзора Пермского края.
Среди заболевших с симптомами ОРВИ циркулируют в основном негриппозные возбудители. В частности, в этой категории были выявлены сезонные коронавирусы и риновирусы.