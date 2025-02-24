На карантин из-за ОРВИ ушли 134 класса школ и 168 групп детсадов Прикамья

Как рассказывает ведомство, за прошедшую неделю с 17 по 23 февраля в Прикамье были зарегистрированы 18,4 тысячи случаев заболевания ОРВИ и гриппа. Этот показатель соответствует предыдущей неделе и не превышает эпидемический порог. В то же время, в школах, детских садах и средних профессиональных организациях продолжается введение карантинных мер.