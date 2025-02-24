Как отдыхают россияне на 8 Марта в 2025 году и как принято отмечать этот праздник

В СССР праздник довольно быстро утратил феминистский подтекст. Если в 1920-е годы 8 Марта было днем собраний, где обсуждали трудовые права, то к 1960-м оно превратилось в «женский день» с цветами, конфетами и приятными посиделками. Эволюцию в восприятии легко проследить по праздничным плакатам и открыткам: лозунги ранних советских лет о раскрепощении женщин и борьбе с кухонным рабством ко второй половине XX века практически повсеместно сменились нейтральными изображениями букетов тюльпанов и мимозы. Формально праздник сохранял идеологический аспект, проводились партийные мероприятия с обсуждениями важности роли работающей женщины в обществе. Но на бытовом уровне он стал полностью аполитичным, чествование женщин как «представительниц слабого пола» было в порядке вещей.