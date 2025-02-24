На двух уфимских улицах ограничат движение в первой половине марта

Также на участке улицы Ижевской от дома по Авроры, 3/1 до Степана Кувыкина, 4/2 идет капитальный ремонт сетей водоснабжения. Из-за этого будет перекрываться проезжая часть рядом с пешеходным переходом у дома № 3 по улице Мубарякова: с 1 по 2 марта, с 8 по 9 марта и с 15 по 16 марта.