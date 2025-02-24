Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На двух уфимских улицах ограничат движение в первой половине марта

В Уфе из-за коммунальных работ перекроют улицы Шота Руставели и Мубарякова.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе из-за коммунальных работ перекроют две улицы. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Речь идет об улице Шота Руставели в створе Ладыгиной. С 10 по 13 март здесь закроют движение транспорта. Это связано с необходимостью выноса сетей газо-, водоснабжения и водоотведения строящегося жилого дома.

Также на участке улицы Ижевской от дома по Авроры, 3/1 до Степана Кувыкина, 4/2 идет капитальный ремонт сетей водоснабжения. Из-за этого будет перекрываться проезжая часть рядом с пешеходным переходом у дома № 3 по улице Мубарякова: с 1 по 2 марта, с 8 по 9 марта и с 15 по 16 марта.

Предприятия, которые проводят работы, просят жителей столицы Башкирии отнестись с пониманием к ограничениям и рекомендуют заранее планировать свой маршрут.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.