На двух уфимских улицах ограничат движение в первой половине марта

В Уфе из-за коммунальных работ перекроют две улицы. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Речь идет об улице Шота Руставели в створе Ладыгиной. С 10 по 13 март здесь закроют движение транспорта. Это связано с необходимостью выноса сетей газо-, водоснабжения и водоотведения строящегося жилого дома.
Также на участке улицы Ижевской от дома по Авроры, 3/1 до Степана Кувыкина, 4/2 идет капитальный ремонт сетей водоснабжения. Из-за этого будет перекрываться проезжая часть рядом с пешеходным переходом у дома № 3 по улице Мубарякова: с 1 по 2 марта, с 8 по 9 марта и с 15 по 16 марта.
Предприятия, которые проводят работы, просят жителей столицы Башкирии отнестись с пониманием к ограничениям и рекомендуют заранее планировать свой маршрут.
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