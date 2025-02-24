«Последние холодные ночи». Синоптики предупредили про −18 в Беларуси 25 февраля

В Беларуси в ночные часы будет сохраняться очень морозная погода в продолжение рабочей недели, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».
Так, по информации Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) во вторник, 25 февраля, антициклон с Ярославской области сместится на юго-восток Беларуси. Погода в стране будет по-прежнему малооблачной и сухой.
— Только по юго-западу Брестской области может увеличиться облачность, — прокомментировали синоптики.
Ночные морозы будут сохранятся, однако в западной части республики уже «потеплеет» температуры будут около −3 — −8 градусов. А вот на остальной части страны морозы все еще будут крепкими: до −9 — −15 ниже ноля, и даже до −17 — −18 местами при прояснениях в районах на востоке. При этом днем 25 февраля уже будет вовсю чувствоваться весна.
— Днем будет по-весеннему 0 — +5 градусов, а по западу воздух прогреется и до +8 градусов, — добавляет автор телеграм-канала.
В последующие два дня, в среду и четверг, 26 и 27 февраля, по мере смещения ядра антициклона на юго-восток, адвекции более теплого воздуха с юга Европы по его северо-западной периферии, а также постепенного увеличения облачности, по ночам в Беларуси будет становится все теплее. Только по востоку в среду еще местами будет до −15 — −16 ниже ноля. Но днем при этом уже 0 — +6 градусов в среднем, а по юго-западу республики и все +10 выше ноля.
В Белгидромете добавляют, что 25 февраля белорусскую погоду определит область повышенного атмосферного давления. Ветер будет юго-восточного и южного направлений от слабого до умеренного. В ночные часы минимум −9 — −15 градусов, а в некоторых регионах и до −18 мороза. Дневные максимумы около −1 — +5 градусов, по западу страны потеплеет до +7 выше ноля.
Тем временем Минэнерго прокомментировало блэкаут в Кобрине. А в МЧС сообщали, что аварийный блэкаут в Кобрине случился ночью 24 февраля, были обесточены 88 трансформаторных подстанций, четыре учреждения среднего образования, пять детских садов, объекты торговли, более семи тысяч абонентов частного сектора и др.
Также МАРТ проверяет сеть «Светофор» после жалоб работников на условия труда.