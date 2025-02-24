«Последние холодные ночи». Синоптики предупредили про −18 в Беларуси 25 февраля

В последующие два дня, в среду и четверг, 26 и 27 февраля, по мере смещения ядра антициклона на юго-восток, адвекции более теплого воздуха с юга Европы по его северо-западной периферии, а также постепенного увеличения облачности, по ночам в Беларуси будет становится все теплее. Только по востоку в среду еще местами будет до −15 — −16 ниже ноля. Но днем при этом уже 0 — +6 градусов в среднем, а по юго-западу республики и все +10 выше ноля.