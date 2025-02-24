В Омске за 4 млн рублей отремонтируют «Московские торговые ряды»

Сегодня официально подписан контракт на реконструкцию памятника архитектуры по улице Ленина, 14, известного как «Московские торговые ряды 1903 года». Ранее аукцион по поиску подрядчика разместило на ЕИС «Закупки» ГУ ФССП по Омской области, в чьем оперативном управлении находится этот объект.
Торги по минимальной предложенной цене — 4 064 214 рублей — выиграла омская компания «Трестстрой-2000». За эти деньги подрядчик должен капитально отреставрировать центральный купол со шпилем и часами, венчающий здание. Средства будут выделены из федерального бюджета.
Отметим, так как здание является памятником архитектуры, проект реставрации был согласован региональным минкультом и отклониться от него подрядчик не в праве. Выполнить все работы необходимо до 31 декабря 2025 года.
Ранее мы писали также о том, что вскоре в Омске будет проведен первый аукцион на заключение договора о развитии застроенной территории.