Власти Таганрога заключили соглашение о развитии общественного транспорта

Власти Таганрога заключили соглашение с Центром по развитию систем общественного транспорта. Это важный шаг для улучшения инфраструктуры и увеличения количества подвижного состава, сообщила в Telegram глава города Светлана Камбулова.
— Это некоммерческий проект. Вместе с партнерами планируем осуществить комплекс мероприятий по модернизации транспортной системы Таганрога, — написала Светлана Камбулова.
В частности, речь идет о развитии троллейбусной системы и закупке новых вагонов. Напомним, накануне жители приморского города проголосовали за восстановление электротранспорта.
Второе направление работ с новыми партнерами — проект развития IT-систем общественного транспорта. Он предполагает внедрение технологий для оптимизации управления маршрутами и повышения точности расписания.