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Иски к «Роствертолу» на 1,3 млрд рублей рассмотрят в Ростовской области

Две компании собираются судиться с «Роствертолом» в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит два иска к «Роствертолу» на общую сумму почти в 1,3 млрд рублей. Информацию можно найти в электронной картотеке дел.

Судя по открытым данным, истцами выступают научно-исследовательский институт из Самары и приборный завод из Рязанской области.

Финансовые претензии поступили в феврале 2025 года и тогда же были приняты к рассмотрению. Судебные заседания назначили на март и апрель 2025 года.

Добавим, также иск на 342,4 млн рублей получил водоканал в Ростове-на-Дону.