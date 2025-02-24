Иски к «Роствертолу» на 1,3 млрд рублей рассмотрят в Ростовской области

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит два иска к «Роствертолу» на общую сумму почти в 1,3 млрд рублей. Информацию можно найти в электронной картотеке дел.
Судя по открытым данным, истцами выступают научно-исследовательский институт из Самары и приборный завод из Рязанской области.
Финансовые претензии поступили в феврале 2025 года и тогда же были приняты к рассмотрению. Судебные заседания назначили на март и апрель 2025 года.
Добавим, также иск на 342,4 млн рублей получил водоканал в Ростове-на-Дону.