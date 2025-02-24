Схемы движения трех нижегородских автобусов изменятся с 1 марта

С 1 марта на маршруте А-31 начнут работать 15 автобусов большого класса. Но из-за того, что характеристики некоторых участков дорог на маршруте не позволяют безопасно передвигаться транспортным средствам большого класса, конечную остановку переносят с «Жилого комплекса “Победа” на “Автовокзал “Щербинки”. Автобус теперь будет курсировать не по улице Горной, а по улицам 40 лет Октября и Шатковской.