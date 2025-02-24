Схемы движения трех нижегородских автобусов изменятся с 1 марта

С 1 марта на маршруте А-31 начнут работать 15 автобусов большого класса. Но из-за того, что характеристики некоторых участков дорог на маршруте не позволяют безопасно передвигаться транспортным средствам большого класса, конечную остановку переносят с «Жилого комплекса “Победа” на “Автовокзал “Щербинки”. Автобус теперь будет курсировать не по улице Горной, а по улицам 40 лет Октября и Шатковской.
В ЦРТС добавили, что с 1 марта меняется маршрут А-82 «для компенсации транспортного обслуживания улиц 40 лет Победы и Горной». Так, конечную остановку переносят с «Автовокзала “Щербинки” на “Улицу 40 лет Победы”, а участок маршрута с улиц 40 лет Октября и Шатковской — на улицу Горную. На А-82 будут курсировать автобусы среднего класса.
Кроме этого, с 1 марта планируется изменение конечной остановки на автобусном маршруте с «Поселок Ближнеконстантиново» на «ЖК “Победа”.
В ЦРТС отметили, что победителем открытого конкурса на обслуживание маршрутов А-31, А-86 и А-76 стало ГП «Нижегородпассажиравтотранс».
Ранее сообщалось, что в марте вместо троллейбусного маршрута № 13 начнет работать электробусный маршрут Э-13.