Сергей Собянин представил Владимиру Путину разработки городских предприятий

Форум будущих технологий — масштабное событие, задающее вектор развития высокотехнологичной экономики в России. В этот раз для обсуждения инновационных разработок и технологических решений в Центре международной торговли собрались ведущие ученые, представители государственных органов и бизнес-сообщества. Темой этого года стали химия и применение новых материалов.
Расширяем горизонты
В рамках форума прошло пленарное заседание, на котором выступил президент России Владимир Путин.
— Чтобы быть в числе лидеров по ключевым направлениям научно-технологического развития, а именно такую задачу мы ставим перед собой, нужно добиться в том числе превосходства в области химии и в создании новых материалов, — отметил он.
Глава государства добавил, что такая задача подразумевает необходимость предлагать инновационные, конкурентные по цене и качеству продукты. Нужно иметь собственные производства, которые позволят выпускать и экспортировать на рынки продукцию самых высоких стандартов.
Президент затронул и тему возможного возвращения западных брендов на российский рынок, подчеркнув, что к этому вопросу нужно отнестись внимательно. Необходимо, чтобы наши компании сохранили преимущество и не потеряли свой потенциал.
Владимир Путин сообщил, что в области новых материалов и химии в 2025 году запущен новый нацпроект технологического лидерства, а также летом вступит в силу закон «О технологической политике», который создает правовую основу для кооперации исследователей и заказчиков. Будут развиваться механизмы поддержки частных инвестиций.
— Вместе с бизнесом нам нужно нарастить финансирование науки до двух процентов ВВП, — отметил президент. — Крайне важно направить все дополнительные ресурсы на поддержку именно перспективных, прорывных направлений научно-технологического развития.
Владимир Путин предложил объявить в этом году конкурс на создание уникальных материалов и изделий из них для автономных источников энергии, силовых и энергетических установок, устройств и систем обработки информации, необходимых в том числе для развития искусственного интеллекта (ИИ).
— Эта технология уже определяет развитие всех сфер, производит настоящую революцию, в том числе в химии и материаловедении, — отметил он. — За счет внедрения искусственного интеллекта, компьютерного моделирования в нашей стране нужно — и это вполне реально — уменьшить до 5−10 лет, а в перспективе до 2−3 лет сроки разработки и внедрения новых материалов.
В числе важнейших направлений Владимир Путин также отметил генетику, био- и природоподобные технологии создания материалов, которые воспроизводят процессы живых систем.
— В целом речь о формировании принципиально нового явления, новой реальности — биоэкономики, — заявил президент и предложил посвятить этой теме следующий Форум будущих технологий.
Перспективные новинки
На форуме российские компании продемонстрировали свои достижения и перспективные разработки. Внимательно ознакомился с ними и президент. Так, госкорпорация «Росатом» представила уникальную технологическую цепочку производства углеволокна. А Минпромторг продемонстрировал разработки по четырем направлениями нацпроекта.
Отдельное внимание уделено развитию медицины и биотехнологий. Среди экспонатов — протезы кровеносных сосудов, углеродная повязка для заживления ран, полимерные материалы, близкие по своим свойствам к костной ткани человека. Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук показал Владимиру Путину разработки, помогающие продлить жизнь пациентам с кардиомиопатией. Весь секрет — в «умной» ткани, которая за счет своей мягкости и эластичности может подстроиться под колебания сердца человека.
— А если металлизовать, то еще можно и вместо кардиостимулятора использовать, — обрисовал перспективы Михаил Ковальчук.
Достижения мегаполиса
Перспективные разработки, представленные на стенде правительства Москвы, Владимиру Путину презентовал мэр столицы Сергей Собянин. Он рассказал главе государства о разработках столицы в сфере новых материалов. Среди важнейших достижений мэр отметил создание Московского центра фотоники. Первое в России производство фотонных интегральных схем откроется в Зеленограде на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва».
— Первую партию в 15 тысяч фотонных интегральных схем выпустим уже в этом году, — сообщил Сергей Собянин.
Он пояснил: разработка представляет собой микрочип, предназначенный для сверхбыстрой обработки фотонных сигналов, что повышает скорость передачи данных в сто раз. Это базовый элемент для внедрения современных технологий ИИ, мобильной связи пятого поколения, биомедицины и многого другого. Среди задач, которые помогут решить современные технологии, — запуск беспилотного движения поездов в московском метро. С учетом самых коротких в мире интервалов движения поездов метро для реализации проекта нужна надежная и сверхбыстрая мобильная связь. Как отметил Сергей Собянин, правительство Москвы обеспечит гарантированный заказ российских базовых станций мобильной связи 5G, что позволит уже в этом году запустить первый беспилотный поезд на Большом кольце, а в дальнейшем — планомерно внедрять эту технологию на других линиях.
Также Сергей Собянин представил Владимиру Путину образец литийионной ячейки аккумуляторной батареи. Их будут производить на гигафабрике в Красной Пахре уже в 2026 году. Производственные мощности строящегося завода позволят производить до 50 тысяч батарей в год. Как отметил мэр Москвы, создание гигафабрики позволит обеспечить полный технологический суверенитет во всех видах электротранспорта.
Также на витринах стенда правительства Москвы были представлены система для испытаний новых материалов и химии, катодные материалы для батарей и накопителей, специализированные кабели, сплавы, полимеры, разработки в сфере биопротезирования и многое другое.
КСТАТИ
На столицу приходится 70,9 процента оборота ИТ-сектора страны, и оборот в этой сфере растет. Только в прошлом году московские фирмы заработали 4,9 триллиона рублей. Мэр Москвы сообщил, что больше всего зарабатывают разработчики софта и представители ИТ-консалтинга. Далее идут создатели баз данных, хостинг-провайдеры и операторы веб-платформ. Московские власти оказывают поддержку разработчикам ПО. Им доступны низкие налоговые ставки и льготные кредиты.