Сергей Собянин представил Владимиру Путину разработки городских предприятий

Он пояснил: разработка представляет собой микрочип, предназначенный для сверхбыстрой обработки фотонных сигналов, что повышает скорость передачи данных в сто раз. Это базовый элемент для внедрения современных технологий ИИ, мобильной связи пятого поколения, биомедицины и многого другого. Среди задач, которые помогут решить современные технологии, — запуск беспилотного движения поездов в московском метро. С учетом самых коротких в мире интервалов движения поездов метро для реализации проекта нужна надежная и сверхбыстрая мобильная связь. Как отметил Сергей Собянин, правительство Москвы обеспечит гарантированный заказ российских базовых станций мобильной связи 5G, что позволит уже в этом году запустить первый беспилотный поезд на Большом кольце, а в дальнейшем — планомерно внедрять эту технологию на других линиях.