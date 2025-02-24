Уникальная «красная» порода коров будет выведена в Беларуси

Новая порода коров будет выведена в Беларуси в 2030 году, рассказали на СТВ.
Сейчас в республике выводят уникальную породу коров, характеризующуюся высокими показателями по удою, качественным потомством, а также дающую молоко с уникальными свойствами.
На данный момент поголовье уникальной породы тестируется в четырех районах республики. Закончить выведение «красной» породы ученые планируют в ближайшие пять лет. Также специалисты НАН отмечают другие отличительные характеристики этих буренок.
— У этой породы и меньше заболеваний вымени, и меньше страдает копытный рог, отличается молоко по наличию белка, жира. Плюс это молоко больше может использоваться в сыроделанье, — прокомментировал Александр Будевич, заместитель гендиректора Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству.
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