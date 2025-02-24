Уникальная «красная» порода коров будет выведена в Беларуси

— У этой породы и меньше заболеваний вымени, и меньше страдает копытный рог, отличается молоко по наличию белка, жира. Плюс это молоко больше может использоваться в сыроделанье, — прокомментировал Александр Будевич, заместитель гендиректора Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству.