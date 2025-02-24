Во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в ряде регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.
Дождь, снег и гололед стали причиной штормового предупреждения в Астане.
В Шымкенте, Жетысу, Жамбылской и Туркестанской областях ожидаются дождь, снег, туман, ветер и резкое понижение температуры воздуха.
Дождь, снег, метель, гололед и туман — в Мангистау.
Дождь, снег, метель, гололед, туман и ветер прогнозируются в Акмолинской и Костанайской областях.
Снег, метель и туман — в ЗКО.
Дождь, снег, гололед и туман стали причинами штормового предупреждения в Карагандинской, Кызылординской областях и Улытау.
Ветер — в Алматинской области.
Туман накроет Атыраускую и Актюбинскую области.
Туман и ветер ожидаются в области Абай и ВКО.
Снег, метель, туман, гололед и ветер — в СКО.
Гололед, туман и ветер — в Жамбылской области.