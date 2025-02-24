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Во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Все из-за дождя и снега.

Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 57% 757 мм рт. ст. +10°

Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в ряде регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.

Дождь, снег и гололед стали причиной штормового предупреждения в Астане.

В Шымкенте, Жетысу, Жамбылской и Туркестанской областях ожидаются дождь, снег, туман, ветер и резкое понижение температуры воздуха.

Дождь, снег, метель, гололед и туман — в Мангистау.

Дождь, снег, метель, гололед, туман и ветер прогнозируются в Акмолинской и Костанайской областях.

Снег, метель и туман — в ЗКО.

Дождь, снег, гололед и туман стали причинами штормового предупреждения в Карагандинской, Кызылординской областях и Улытау.

Ветер — в Алматинской области.

Туман накроет Атыраускую и Актюбинскую области.

Туман и ветер ожидаются в области Абай и ВКО.

Снег, метель, туман, гололед и ветер — в СКО.

Гололед, туман и ветер — в Жамбылской области.