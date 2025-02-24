Три школы в Севастополе уходят на «удаленку» из-за роста ОРВИ

«За последнюю неделю мы наблюдали незначительное увеличение заболеваемости среди детей в школах. Для того, чтобы предотвратить массовое распространение инфекции и разделить детские коллективы, принято решение перевести три школы на дистанционный режим работы. Это школы № 15, 20, 52», — цитирует пресс-служба главу департамента образования Максима Кривоноса.