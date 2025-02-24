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Вакцина против вируса папилломы человека поступит в медучреждения в мае

Национальный календарь профилактических прививок расширили в Беларуси — теперь девочек будут прививать от папилломавирусной инфекции, вызывающей рак матки.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Вакцина против вируса папилломы человека поступит в организации здравоохранения в мае этого года, сообщил на пресс-конференции заведующий отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов.

Он отметил, что Министерство здравоохранения внесло изменения в Национальный календарь профилактических прививок. В частности, были включены новые вакцины и установлены сроки прививок.

«Вакцина против вируса папилломы человека будет в мае, то есть все детки, которые в этом году по возрасту попадают для проведения вакцинации (ей подлежат девочки в возрасте 11 лет — Sputnik) в соответствии с обновленным Национальным календарем будут вакцинированы препаратами, закупленными за счет республиканского бюджета», — сказал Игнатов.

Кроме этого, в перечень ввели еще две прививки: от пневмококковой инфекции — вакцинировать будут всех детей в возрасте 2, 4 и 12 месяцев, и бустерную вакцину от коклюша — ее будут вводить детям в возрасте 6 лет, добавил иммунолог.

Он отметил, что в ближайшее время в организации здравоохранения республики поступят вакцины против пневмококковой инфекции, а в следующем месяце — от коклюша, дифтерии и столбняка.

Особое значение

Заведующий лабораторией онкогинекологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Ольга Матылевич ранее рассказывала, что прививка от вируса папилломы человека имеет глобальное значение.

«Принято считать, что ВПЧ-вакцинация имеет отношение к раку шейки матки, но важно отметить, что у женщин к ВПЧ-ассоциируемым онкозаболеваниям относят еще опухоли наружных половых органов, вульвы и влагалища, аногенитальную область и орофарингеальную», — отмечала врач.

По ее словам, у мужчин также есть ВПЧ-ассоциируемые заболевания, поэтому вакцинация приобретает особое значение и имеет гендерно независимую принадлежность.

В мире от ВПЧ вакцинируют с 2006 года, за это время была доказана высокая эффективность прививки.

Ранее в Беларуси также делали прививку от ВПЧ, однако это было возможно только за счет собственных средств родителей пациенток.

медицина