Вакцина против вируса папилломы человека поступит в медучреждения в мае

«Вакцина против вируса папилломы человека будет в мае, то есть все детки, которые в этом году по возрасту попадают для проведения вакцинации (ей подлежат девочки в возрасте 11 лет — Sputnik) в соответствии с обновленным Национальным календарем будут вакцинированы препаратами, закупленными за счет республиканского бюджета», — сказал Игнатов.