Спасатели помогли двум мужчинам на озере Байкал в поселке Большое Голоустное

Сильный порывистый ветер на озере Байкал создал угрозу для двух мужчин. Они были в палатках на льду в районе поселка Большое Голоустное. Как сообщили в Байкальском ПСО МЧС России, стихия начала срывать их временное укрытие..
— Погодные условия осложнили работу, из-за сильной заторошенности и шквального ветра СВП «Марс-700» не смог продолжить движение. Параллельно поступила новая информация: на льду в трех километрах от берега находятся шесть человек, чьи палатки также сносит ветром, — поделились спасатели.
Последние добрались до берега сами. Там их подобрали мимо проезжавшие люди. А двоих мужчин нашли в пяти километрах от берега. В итоге в удовлетворительном состоянии сибиряков отвезли до их машины.