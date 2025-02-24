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Спасатели помогли двум мужчинам на озере Байкал в поселке Большое Голоустное

Их нашли на льду в пяти километрах от берега.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сильный порывистый ветер на озере Байкал создал угрозу для двух мужчин. Они были в палатках на льду в районе поселка Большое Голоустное. Как сообщили в Байкальском ПСО МЧС России, стихия начала срывать их временное укрытие..

— Погодные условия осложнили работу, из-за сильной заторошенности и шквального ветра СВП «Марс-700» не смог продолжить движение. Параллельно поступила новая информация: на льду в трех километрах от берега находятся шесть человек, чьи палатки также сносит ветром, — поделились спасатели.

Последние добрались до берега сами. Там их подобрали мимо проезжавшие люди. А двоих мужчин нашли в пяти километрах от берега. В итоге в удовлетворительном состоянии сибиряков отвезли до их машины.