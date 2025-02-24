Вячеслав Харченко организовал в Ростове-на-Дону праздник для детей бойцов СВО

В минувшее воскресенье в России отметили 23 февраля — день мужества, чести и отваги. В этот особенный день общественный и политический деятель Вячеслав Харченко организовал для детей бойцов СВО и не только настоящий праздник, в котором было много разных игр, развлечений и подарков.
Маленькие гости с удовольствием соревновались в аркадных баталиях и играли в любимые автоматы. Аниматоры, которые присоединились к празднику, устроили для ребят увлекательные конкурсы, интерактивные шоу и танцевальные флешмобы.
Фото: Егор Заиченко.
— Этот праздник — маленькое, но важное «спасибо» семьям тех, кто защищает нашу страну. Ведь поддержка, внимание и забота о наших детях — это еще один долг, который возложен на каждого из нас, — заявил общественный и политический деятель, председатель комитета партии «Новые люди» по экономической политике Вячеслав Харченко.