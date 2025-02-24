Вячеслав Харченко организовал в Ростове-на-Дону праздник для детей бойцов СВО

— Этот праздник — маленькое, но важное «спасибо» семьям тех, кто защищает нашу страну. Ведь поддержка, внимание и забота о наших детях — это еще один долг, который возложен на каждого из нас, — заявил общественный и политический деятель, председатель комитета партии «Новые люди» по экономической политике Вячеслав Харченко.