Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вячеслав Харченко организовал в Ростове-на-Дону праздник для детей бойцов СВО

Праздник прошел в День защитника Отечества.

Источник: Комсомольская правда

В минувшее воскресенье в России отметили 23 февраля — день мужества, чести и отваги. В этот особенный день общественный и политический деятель Вячеслав Харченко организовал для детей бойцов СВО и не только настоящий праздник, в котором было много разных игр, развлечений и подарков.

Маленькие гости с удовольствием соревновались в аркадных баталиях и играли в любимые автоматы. Аниматоры, которые присоединились к празднику, устроили для ребят увлекательные конкурсы, интерактивные шоу и танцевальные флешмобы.

Фото: Егор Заиченко.

— Этот праздник — маленькое, но важное «спасибо» семьям тех, кто защищает нашу страну. Ведь поддержка, внимание и забота о наших детях — это еще один долг, который возложен на каждого из нас, — заявил общественный и политический деятель, председатель комитета партии «Новые люди» по экономической политике Вячеслав Харченко.