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Олег Зубков вывез в Крым хищников из Запорожской области

Леопард и пума пополнят коллекцию парка «Тайган».

Источник: Комсомольская правда

Еще нескольких хищников вывез в Крым из Запорожской области владелец белогорского парка «Тайган» Олег Зубков. Это уже 16-я его поездка на исторические регионы для помощи животным.

«Это небольшая партия — леопард и пума. Они будут жить в парке “Тайган”», — сказал КП-Крым Олег Зубков.

Хищников вывезли из частного зоопарка в поселке Васильевка. Населенный пункт находится в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения и сейчас практически не посещается.

В «Тайган», по словам Олега Зубкова, передали самца леопарда и самку пумы. В Крыму у каждого из них будет пара.

Напомним, в конце декабря 2024 года в Крым привезли крупную партию животных из Херсонской области. Более сотни питомцев вывезли из Генического зоопарка, вынужденного закрыться на реконструкцию.

флора и фауна