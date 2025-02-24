Олег Зубков вывез в Крым хищников из Запорожской области

Еще нескольких хищников вывез в Крым из Запорожской области владелец белогорского парка «Тайган» Олег Зубков. Это уже 16-я его поездка на исторические регионы для помощи животным.
«Это небольшая партия — леопард и пума. Они будут жить в парке “Тайган”», — сказал КП-Крым Олег Зубков.
Хищников вывезли из частного зоопарка в поселке Васильевка. Населенный пункт находится в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения и сейчас практически не посещается.
В «Тайган», по словам Олега Зубкова, передали самца леопарда и самку пумы. В Крыму у каждого из них будет пара.
Напомним, в конце декабря 2024 года в Крым привезли крупную партию животных из Херсонской области. Более сотни питомцев вывезли из Генического зоопарка, вынужденного закрыться на реконструкцию.