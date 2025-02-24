Выделенную полосу на Ленина в Ростове не успели сделать до конца 2024 года

Выделенную полосу на проспекте Ленина в Ростове-на-Дону не успели сделать до конца 2024 года. Теперь работы планируют провести «уже после того, как потеплеет». Об этом со ссылкой на директора департамента автодорог Дениса Водопьянова сообщает портал «Ростовский городской транспорт».