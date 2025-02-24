Выделенную полосу на Ленина в Ростове не успели сделать до конца 2024 года

Выделенную полосу на проспекте Ленина в Ростове-на-Дону не успели сделать до конца 2024 года. Теперь работы планируют провести «уже после того, как потеплеет». Об этом со ссылкой на директора департамента автодорог Дениса Водопьянова сообщает портал «Ростовский городской транспорт».
— Организация выделенной полосы предполагает целый комплекс мер, от моделирования до нанесения разметки и установки знаков. Информация о введении актуальна, — цитируют Дениса Водопьянова.
Речь идет об участке выделенки от улицы Новаторов до переулка Ашхабадского. Обособить отрезок проезжей части для общественного транспорта в феврале 2023 года попросили местные жители.
Конкурс на проведение работ по моделированию состоялся в 2024 году. После этого заговорили о создании выделенный полосы.
Добавим, ранее сообщали о планах по созданию выделенных полос в 2025 году.