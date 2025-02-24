ЕКА снизило вероятность столкновения астероида YR4 с Землей

БРЮССЕЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) снизило оценку вероятности столкновения астероида YR4 с Землей до 0,002%, его сближение с планетой ожидается в 2032 году. Об этом сообщается в блоге агентства.
ЕКА начало активно наблюдать за астероидом 29 января. На следующий день со ссылкой на данные Международной ассоциации предупреждения об астероидной опасности оно сообщало, что вероятность столкновения с Землей превышает 1%.
К 19 февраля оценка шанса пересечения орбиты астероида с планетарной на короткое время выросла до 2,7%, но через два дня снизилась до 0,16%. В понедельник ЕКА обнародовало новую оценку в 0,002%. На сайте агентства отмечается, что благодаря новым данным наблюдений за космическим объектом оценка вероятности продолжает снижаться и может упасть до нулевой при сохранении этой тенденции.
Астероид 2024 YR4 был обнаружен в конце декабря 2024 года одним из автоматизированных телескопов сети ATLAS, который установлен в чилийской обсерватории Эль-Соус. Он входит в семейство «аполлонов» и представляет собой небольшое небесное тело, предположительно сравнимое по размерам с челябинским метеоритом. Точные размеры этого объекта пока не известны — согласно текущим оценкам ученых, его диаметр составляет от 40 до 90 м.
По данным расчетов астрономов, астероид YR4 может сблизиться с Землей 22 декабря 2032 года. НАСА на прошлой неделе также снизила свою оценку вероятности столкновения до 0,28% и отметила, что в конечном итоге эта величина может снизиться до нулевого показателя.