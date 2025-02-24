ЕКА снизило вероятность столкновения астероида YR4 с Землей

К 19 февраля оценка шанса пересечения орбиты астероида с планетарной на короткое время выросла до 2,7%, но через два дня снизилась до 0,16%. В понедельник ЕКА обнародовало новую оценку в 0,002%. На сайте агентства отмечается, что благодаря новым данным наблюдений за космическим объектом оценка вероятности продолжает снижаться и может упасть до нулевой при сохранении этой тенденции.