Депутат Немкин рассказал об уклонении от уплаты налогов со стороны Google

Этот шаг показал, что Google не только избегает налогов по всему миру, но и избирательно подходит к странам, в которых он ведет бизнес. Если в Великобритании и Австралии корпорация пошла на уступки, то России не захотела платить вовсе. Этот случай не просто подчеркнул двойные стандарты, но и стал индикатором того, как международные ИТ-компании воспринимают российскую юрисдикцию. Google и другие технологические гиганты привыкли к тому, что во многих странах их налоговая оптимизация рассматривается как спорный, но не откровенно незаконный процесс. Однако в России, где государство потребовало соблюдения финансовых обязательств, Google предпочел не договариваться, а уйти, тем самым упрощая картину правоприменительной системы России в глазах мирового сообщества.