Ростовская область вошла в ТОП-5 регионов по числу регистраций новых предприятий

В 2024 году российскими предпринимателями было открыто 189 тысяч новых ИП и ООО, из них 5 тысяч предприятий было открыто в Ростовской области, которая вошла в топ-5 регионов по числу регистраций. Такие данные предоставил сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета дочерней компании Сбера «Деловая среда».
Статистика показывает, что в 43% случаев новыми предпринимателями становятся молодые люди, а в каждом седьмом случае — вчерашние или нынешние студенты моложе 26 лет.
На возрастную категорию от 36 до 45 лет приходится 31% дончан, в возрасте 46−55 лет свое дело запускает 16% жителей региона. Реже всего открывают ИП или ООО ростовчане в возрасте старше 56 лет. Таких людей среди общего числа новых бизнесменов оказалось 10%.
Мужчины в вопросе запуска нового бизнеса более активны. В прошлом году свое дело открыли 56% мужчин и 44% женщин. Традиционно более приоритетной формой собственности является ИП. Ее выбрали 92% предпринимателей.
— В целом за год регистрировать свое дело в Ростовской области стали почти на 20% чаще. Большая часть людей открывает бизнес в молодом возрасте — до 35 лет. Самым популярным видом предпринимательства по-прежнему остается розничная торговля. В ТОП-5 также вошли пассажирские и грузоперевозки, операции с недвижимостью, оптовая торговля и сфера общественного питания, — пояснил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.