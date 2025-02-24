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Ростовская область вошла в ТОП-5 регионов по числу регистраций новых предприятий

По статистике более 40% нового бизнеса открывают молодые люди до 35 лет.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году российскими предпринимателями было открыто 189 тысяч новых ИП и ООО, из них 5 тысяч предприятий было открыто в Ростовской области, которая вошла в топ-5 регионов по числу регистраций. Такие данные предоставил сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета дочерней компании Сбера «Деловая среда».

Статистика показывает, что в 43% случаев новыми предпринимателями становятся молодые люди, а в каждом седьмом случае — вчерашние или нынешние студенты моложе 26 лет.

На возрастную категорию от 36 до 45 лет приходится 31% дончан, в возрасте 46−55 лет свое дело запускает 16% жителей региона. Реже всего открывают ИП или ООО ростовчане в возрасте старше 56 лет. Таких людей среди общего числа новых бизнесменов оказалось 10%.

Мужчины в вопросе запуска нового бизнеса более активны. В прошлом году свое дело открыли 56% мужчин и 44% женщин. Традиционно более приоритетной формой собственности является ИП. Ее выбрали 92% предпринимателей.

— В целом за год регистрировать свое дело в Ростовской области стали почти на 20% чаще. Большая часть людей открывает бизнес в молодом возрасте — до 35 лет. Самым популярным видом предпринимательства по-прежнему остается розничная торговля. В ТОП-5 также вошли пассажирские и грузоперевозки, операции с недвижимостью, оптовая торговля и сфера общественного питания, — пояснил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.