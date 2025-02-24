Ростовская область вошла в ТОП-5 регионов по числу регистраций новых предприятий

— В целом за год регистрировать свое дело в Ростовской области стали почти на 20% чаще. Большая часть людей открывает бизнес в молодом возрасте — до 35 лет. Самым популярным видом предпринимательства по-прежнему остается розничная торговля. В ТОП-5 также вошли пассажирские и грузоперевозки, операции с недвижимостью, оптовая торговля и сфера общественного питания, — пояснил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.