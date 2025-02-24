Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие вирусы циркулируют сейчас в Беларуси, рассказал эпидемиолог

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какая ситуация с заболеваемостью ОРИ сейчас в Беларуси, рассказал журналистам заведующий отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов, передает корреспондент БЕЛТА.

«В целом эпидемиологическая ситуация в нашей стране по заболеваемости респираторными инфекциями соответствует текущему периоду года», — отметил Кирилл Игнатов.

По его словам, сегодня заболеваемость респираторными инфекциями на более чем 20% ниже эпидемического уровня.

На территории страны циркулируют как вирусы гриппа — А (H1N1), А (H3N2), грипп B, так и негриппозные вирусы.

«Данная ситуация в принципе является прогнозируемой, и она отмечается у нас ежегодно. То есть в период с конца января — начала февраля у нас отмечается ежегодный подъем заболеваемости респираторными инфекциями», — сообщил Кирилл Игнатов.

здоровье