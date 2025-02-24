Какие вирусы циркулируют сейчас в Беларуси, рассказал эпидемиолог

«В целом эпидемиологическая ситуация в нашей стране по заболеваемости респираторными инфекциями соответствует текущему периоду года», — отметил Кирилл Игнатов.
По его словам, сегодня заболеваемость респираторными инфекциями на более чем 20% ниже эпидемического уровня.
На территории страны циркулируют как вирусы гриппа — А (H1N1), А (H3N2), грипп B, так и негриппозные вирусы.
«Данная ситуация в принципе является прогнозируемой, и она отмечается у нас ежегодно. То есть в период с конца января — начала февраля у нас отмечается ежегодный подъем заболеваемости респираторными инфекциями», — сообщил Кирилл Игнатов.