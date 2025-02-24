Омская область потратит 7,3 млн рублей на поиски границ трех рек

В Омске завершился объявленный региональным минприроды конкурс по определению подрядчика, который сможет установить границы трех рек и место расположения их береговых линий. В разграничении и уточнении координат на местности нуждаются реки Шиш, Ибейка и Большая.
Подрядчик выполнит работы за 7,3 млн рублей. Причем, это еще дешево — первоначально аукцион стартовал с 9,7 млн рублей.
Ранее мы писали о том, что Россия и Казахстан планируют провести совместные мероприятия по выявлению источника ртутного загрязнения реки Иртыш.