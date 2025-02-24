Аферисты создали фейковый Telegram-канал главы МЧС Крыма

«От моего имени создана фейковая страница в Telegram. Мошенники рассылают сообщения», — проинформировал министр в своем официальном аккаунте.
Он обратился к крымчанам с просьбой не реагировать на мошеннические сообщения и блокировать фейковую страницу.
Также мошенники создали фейковые Telegram-каналы главы администрации Черноморского района Крыма Александра Дудинова, главы администрации Джанкоя Игоря Ивина, мэра Армянска Василия Телиженко, главы администрации Алушты Галины Огневой, мэра Феодосии Игоря Ткаченко и министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберта Куршутова. От имени замминистра транспорта крымчанам писали «сотрудники ФСБ».