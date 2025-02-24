Аферисты создали фейковый Telegram-канал главы МЧС Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости Крым. Мошенники создали фейковый Telegram-канал главы МЧС Крыма Алексея Еременко и рассылают сообщения от его имени. Об этом в понедельник сообщил сам министр чрезвычайных ситуаций РК.