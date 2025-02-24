Ученые КБГУ на 3D-принтере воспроизводят утраченные части тела из полимеров

НАЛЬЧИК, 24 февраля. /ТАСС/. Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) им. Х М. Бербекова на 3D-принтере воспроизводят утраченные части тела. Полимеры медицинского назначения, разработанные инженерами и химиками вуза, успешно прошли доклинические испытания, сообщили ТАСС в учебном заведении.
В Кабардино-Балкарском госуниверситете успешно прошли доклинические испытания прогрессивных материалов, которые существенно расширяют возможности в области биопечати. На принтере в короткие сроки воспроизводят утраченные части тела — фрагменты кожи, костей и хрящей. Импланты нового поколения созданы из биосовместимых материалов, адаптированы к индивидуальным особенностям пациента и имеют несколько преимуществ. Организм воспринимает их «как родных», с минимальной вероятностью отторжения, что уже доказано доклиническими исследованиями.
Над проектом работают ученые лаборатории 3D-биопринтинга центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ под руководством проректора по научно-исследовательской работе, доктора химических наук, профессора Светланы Хашировой.
«Эти импланты легкие и не боятся высоких температур. Кроме того, совместимы с разными методами диагностики, в том числе КТ и МРТ. Ткани воспроизводят с учетом анатомических особенностей каждого пациента. Организм воспринимает их и не отторгает, что уже доказано. Это достаточно большой рывок в области внедрения полимерных материалов нового поколения в медицину. К настоящему времени мы уже получили паспорт биобезопасности наших материалов, прошли успешно все доклинические исследования», — рассказывает Хаширова.
Применять новые технологии планируют в нейрохирургии. Клинические испытания проведут совместно с Республиканской клинической больницей уже в 2025 году. Исследования ведутся в рамках программы стратегического развития «Приоритет-2030».
Центр прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ — это один из крупнейших полимерных центров России. Сотрудники лабораторий занимаются разработками высокоэффективных технологий производства суперконструкционных полимеров и композитов на их основе, которые не имеют аналогов в России.