Ученые КБГУ на 3D-принтере воспроизводят утраченные части тела из полимеров

«Эти импланты легкие и не боятся высоких температур. Кроме того, совместимы с разными методами диагностики, в том числе КТ и МРТ. Ткани воспроизводят с учетом анатомических особенностей каждого пациента. Организм воспринимает их и не отторгает, что уже доказано. Это достаточно большой рывок в области внедрения полимерных материалов нового поколения в медицину. К настоящему времени мы уже получили паспорт биобезопасности наших материалов, прошли успешно все доклинические исследования», — рассказывает Хаширова.