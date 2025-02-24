«Радел за новизну и рационализаторство, заботился о товарищах»: ушел из жизни из бывший министр труда Башкирии Мухтар Фаткуллин

Мухтар Хурматович на протяжении 20 лет, с 1968 по 1988 год, возглавлял Государственный комитет БАССР по труду и социальным вопросам. Под его руководством в январе 1971 года в Уфе было создано первое в стране Бюро по трудоустройству населения, ставшее прообразом современных центров занятости. В 1974 году Башкирия первой в СССР разработала комплексную программу по улучшению демографической ситуации, что позволило республике стать одним из лидеров в этой сфере.