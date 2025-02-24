«Радел за новизну и рационализаторство, заботился о товарищах»: ушел из жизни из бывший министр труда Башкирии Мухтар Фаткуллин

Вчера, 23 февраля, в Уфе на 95-м году жизни скончался бывший министр труда Башкирии Мухтар Фаткуллин. Об этом сообщила глава Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.
Мухтар Хурматович на протяжении 20 лет, с 1968 по 1988 год, возглавлял Государственный комитет БАССР по труду и социальным вопросам. Под его руководством в январе 1971 года в Уфе было создано первое в стране Бюро по трудоустройству населения, ставшее прообразом современных центров занятости. В 1974 году Башкирия первой в СССР разработала комплексную программу по улучшению демографической ситуации, что позволило республике стать одним из лидеров в этой сфере.
После выхода на пенсию Мухтар Хурматович продолжал активно работать в Торгово-промышленной палате республики и более 20 лет возглавлял Совет ветеранов Правительства Башкирии. За свои заслуги он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, орденом «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть», а также удостоен звания «Заслуженный экономист Республики Башкортостан».
— Через всю жизнь пронес тот огонек, с которым 20-летним пареньком пришел на нефтеперегонный завод в Ишимбае. Где бы ни трудился — радел за новизну и рационализаторство, заботился о товарищах, умел дружить, ценить, — отметила Ленара Иванова.
Министр в своей публикации выразила глубокие соболезнования дочери Эльвире, родным и близким Мухтара Хурматовича.
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