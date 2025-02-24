В калининградской Госавтоинспеции представили нового начальника

Роман Сергеевич служит в органах внутренних дел с 2002 года. Службу проходил на различных должностях, начиная с должности госинспектора РЭО, заместителя начальника РЭО, затем на руководящих должностях в УМВД России по Липецкой области. С 2015 года проходит службу на руководящих должностях в подразделениях Госавтоинспекции УМВД России по Калининградской области, став в 2018 году заместителем начальника.