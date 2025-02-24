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В калининградской Госавтоинспеции представили нового начальника

Представление руководителя состоялось в понедельник.

Источник: УМВД по Калининградской области

В УМВД России по Калининградской области в понедельник, 24 февраля, начальник ведомства Александр Сокрутенко представил личному составу полковника полиции Романа Караваева, назначенного на должность начальника Управления Госавтоинспекции регионального УМВД приказом Министра МВД России.

Роман Сергеевич служит в органах внутренних дел с 2002 года. Службу проходил на различных должностях, начиная с должности госинспектора РЭО, заместителя начальника РЭО, затем на руководящих должностях в УМВД России по Липецкой области. С 2015 года проходит службу на руководящих должностях в подразделениях Госавтоинспекции УМВД России по Калининградской области, став в 2018 году заместителем начальника.

Генерал-майор полиции подчеркнул, что Роман Караваев зарекомендовал себя грамотным специалистом, имеющим высокую квалификацию и богатый практический опыт.

ГИБДД