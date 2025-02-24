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Цены на виноград взлетели в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 24 февраля, ФедералПресс. В Калининградстате рассказали, какие продукты больше всего подорожали в январе. На официальном сайте ведомства уточнили, что сильнее всего подорожал виноград.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В январе на верхней позиции, среди подорожавших за месяц продовольственных товаров, виноград, прибавивший в цене 20,47%», — говорится в сообщении.

Килограмм винограда стоит 431 ₽ за килограмм. Также цены заметно выросли на говядину и свежую зелень. Наиболее значительное снижение цен в январе зафиксировали на овощные консервы для детского питания. Также снизилась стоимость растворимого кофе.

Ранее "ФедералПресс сообщал, что калининградский губернатор опроверг слова о предсказуемости проверок цен в магазинах.

Фото: ФедералПресс / Елена Майорова.