Цены на виноград взлетели в Калининграде

«В январе на верхней позиции, среди подорожавших за месяц продовольственных товаров, виноград, прибавивший в цене 20,47%», — говорится в сообщении.
Килограмм винограда стоит 431 ₽ за килограмм. Также цены заметно выросли на говядину и свежую зелень. Наиболее значительное снижение цен в январе зафиксировали на овощные консервы для детского питания. Также снизилась стоимость растворимого кофе.
Ранее "ФедералПресс сообщал, что калининградский губернатор опроверг слова о предсказуемости проверок цен в магазинах.
Фото: ФедералПресс / Елена Майорова.