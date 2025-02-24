Стали известны даты школьных каникул в 2025/2026 учебном году

Документом определено, что осенние каникулы продлятся 8 дней — с 2 ноября по 9 ноября 2025 года включительно. На зимних каникулах школьники отдохнут 14 дней — с 25 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно. На весенних каникулах для отдыха отведено 8 дней, пройдут они с 22 марта по 29 марта 2026 года включительно. Самые длинные каникулы — летние — для большинства школьников продлятся 92 дня, пройдут они с 1 июня по 31 августа 2026 года.