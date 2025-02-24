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Пьяный устроил ДТП и скрылся: в Башкирии задержали виновника аварии, в которой погиб 21-летний парень

В Башкирии водитель Ford Mondeo устроил смертельное ДТП и скрылся.

Источник: Комсомольская правда

Вчера ночью, 23 февраля, в Альшеевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Трагедия случилась на улице Кирова в селе Раевский. Согласно предварительным данным, 26-летний мужчина за рулем Ford Mondeo столкнулся со встречным ВАЗ-2110, за рулем которой был 21-летний парень. После этого водитель «Форда» скрылся с места аварии. В результате происшествия молодой человек, который был за рулем «десятки», скончался от полученных травм вчера утром.

В ходе розыска водителя Ford обнаружили и задержали. Оказалось, что местный житель лишен водительских прав, к тому же в момент трагедии он был пьян. Медосвидетельствование показало 0,979 мг/л алкоголя в выдыхаемом месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водитель «Форда» задержан.

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